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22.04.2026
Aggiornato alle 11:21

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità ufficiali dopo gli esiti della mobilità – DIRETTA ore 16:30

Redazione
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Quali saranno le novità ufficiali per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027? Che tempi ci saranno? Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie per i docenti vincolati, che differenza c’è tra il vincolo dei neoassunti e quello dei vincolati per trasferimento su sede puntuale? Come si calcola il punteggio per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? La conferma dei docenti di sostegno potrebbe incidere negativamente su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 16:30. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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