Assegnazioni provvisorie, come si calcola il punteggio e quali sono le precedenze che si possono dichiarare

Arrivano alla nostra redazione quesiti sul funzionamento del calcolo del punteggio per le graduatorie delle assegnazioni provvisorie. Rispondiamo al quesito sul calcolo del punteggio per le assegnazioni provvisorie e su quali precedenze possono essere dichiarate.

Calcolo del punteggio per le assegnazioni provvisorie

Per i docenti il punteggio riferito al ricongiungimento è di 6 punti da considerarsi solo per il Comune in cui risiede, da almento tre mesi antecedenti rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Per il personale Ata il punteggio di ricongiungimento è di 24 punti, ma tale punteggio è riferibile solamente nel comune della persona a cui si intende ricongiungersi, fuori da quel comune non vengono calcolati.

È necessario specificare che per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio riferito alle esigenze di famiglia.

Quindi per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (si è liberi di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori). Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 5 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Per il personale Ata oltre ai 24 punti per il ricongiungimento sul comune di residenza della persona a cui ricongiungersi, spettano 16 punti per i figli di età inferiore ai 6 anni, poi spettano 12 punti per i figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 24 punti.

Precedenze per le assegnazioni provvisorie

Le precedenze per le assegnazioni provvisorie non danno un punteggio aggiuntivo, ma consentono di precedere tutti i docenti senza precedenza o con una precedenza di entità inferiore a quella propria.

Vediamo quali sono le precedenze principali dichiarabili: