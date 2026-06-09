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Prima Ora - Notizie del 9 giugno 2026

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Docenti
09.06.2026
Aggiornato alle 12:33

Assegnazioni provvisorie 2026, l’ora X si avvicina. Ecco le ultime novità – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live

Superata la fase della mobilità, i docenti sono in attesa che sia emanata l’O.M. volta a regolamentare le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni al fine di consentire loro di ottenere un incarico temporaneo nell’ambito della provincia o in una provincia diversa da quella di titolarità nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

Quali saranno i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie 2026/2027? Quando si parlerà di organico di fatto? La presentazione della domanda di mobilità annuale è una procedura molto attesa per tanti docenti. Quali saranno i tempi e quanti saranno i partecipanti? Come si calcola il punteggio per le assegnazioni provvisorie? Quali sono i casi di precedenza che consentono più agevolmente di avere soddisfatta l’istanza?

La diretta della Tecnica risponde live

Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 9 giugno alle ore 16:00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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