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Prima ora | notizie del 14 luglio

Docenti
14.07.2026
Aggiornato alle 12:48

Assegnazioni provvisorie 2026/27, chi può partecipare? Chiariamo i dubbi – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
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Indice
Il calendario delle domande per docenti e ATA
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Che cos’è la mobilità annuale? Chi sono i destinatari? Quali sono i requisiti di accesso? Sono alcune delle domande che si sta ponendo il personale della scuola rispetto alle assegnazioni provvisorie 2026/2027. Un appuntamento particolarmente atteso per il personale docente e Ata, in un mese – luglio – ricco di scadenze e adempimenti per il comparto. Impegni che Tecnica della Scuola sta seguendo con attenzione, con appuntamenti quotidiani in diretta, per rispondere a dubbi, perplessità e curiositrà dei lettori.

Il calendario delle domande per docenti e ATA

Tornando alle assegnazioni provvisorie, come spiegato dal nostro giornale in precedenti approfondimenti, le domande sono state attivate prima per i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo), da venerdì 10 luglio (ore 15.00) al 23 luglio (23.59). Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le date sono dal 23 luglio (ore 15.00) al 4 agosto (ore 23.59). Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

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Ne parliamo in diretta oggi, martedì 14 luglio, a partire dalle 16:00, insieme a Maria Grazia Frilli, componente del Centro Nazionale Flc Cgil. Seguiteci sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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