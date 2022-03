Assegnazioni provvisorie: via libera con il decreto Sostegni ter, ma solo in ambito provinciale; le GPS saranno aggiornate

Assegnazioni provvisorie: via libera con il decreto Sostegni ter, ma solo in...

Si è di fatto concluso al Senato l’esame del decreto legge Sostegni ter che, dopo gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio, conterrà alcune norme che riguardano la scuola.

Fra le misure più attese c’è quella che consentirà la possibilità di aggiornare le GPS.

Approvato anche un emendamento che prevede di derogare alle norme in materia di vincoli alla mobilità. La deroga, però, è poca cosa rispetto a ciò che gli interessati e gli stessi sindacati si aspettavano.

Inizialmente, infatti, sembrava che si potesse cancellare del tutto il vincolo in modo da rendere possibili, quest’anno, le assegnazioni provvisorie.

Poi è stato chiarito che i vincoli sarebbero rimasti ma con una deroga per le assegnazioni.

All’ultimo momento, a seguito di un intervento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi sono stati ulteriormente ridotti: adesso a conti fatti la deroga riguarda soltanto le assegnazioni provvisorie nell’ambito della stesse provincia.

Ma su questo potrebbe esserci qualche novità nei prossimi mesi perchè la materia dovrà essere regolata con un contratto integrativo fra Ministero e sindacati.



Nel pomeriggio del 17 marzo l’aula del Senato ha votato la fiducia e quindi il provvedimento si può considerare ormai approvato, anche se c’è ancora un passaggio alla Camera previsto per la prossima settimana.