Assegno Unico, in pagamento il 22 e 23 settembre. Tutte le date fino a dicembre 2025

Lara La Gatta
L’INPS ha reso note le date dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale fino a dicembre.

Con il messaggio 14 luglio 2025, n. 2229, ha infatti trasmesso comunica il calendario dei pagamenti da luglio a dicembre 2025.

Nel dettaglio, le prestazioni attualmente erogate che non hanno subito variazioni saranno accreditate nelle seguenti date

  • 22-23 settembre;
  • 20-21 ottobre;
  • 20-21 novembre;   
  • 17-19 dicembre.

Se invece si tratta di una nuova domanda, il pagamento della prima rata del beneficio avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

IL MESSAGGIO

16200_Messaggio-numero-2229-del-14-07-2025-1-1Download

