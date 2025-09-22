Assegno Unico, in pagamento il 22 e 23 settembre. Tutte le date fino a dicembre 2025

L’INPS ha reso note le date dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale fino a dicembre.
Con il messaggio 14 luglio 2025, n. 2229, ha infatti trasmesso comunica il calendario dei pagamenti da luglio a dicembre 2025.
Nel dettaglio, le prestazioni attualmente erogate che non hanno subito variazioni saranno accreditate nelle seguenti date:
- 22-23 settembre;
- 20-21 ottobre;
- 20-21 novembre;
- 17-19 dicembre.
Se invece si tratta di una nuova domanda, il pagamento della prima rata del beneficio avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.