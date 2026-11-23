Giovedì 26 novembre, dalle 10 alle 15, il Teatro Italia di Roma (via Bari, 18) ospita l’assemblea nazionale di delegate, delegati e quadri della Flc Cgil, intitolata “Conoscenza sottocosto”. L’obiettivo è riportare scuola, università, ricerca e alta formazione al centro dell’agenda politica, denunciando il definanziamento dei settori della conoscenza e l’assenza di risposte nella Legge di Bilancio 2027.

Il confronto con le opposizioni

L’assemblea è pensata come un momento di confronto pubblico per verificare gli impegni delle forze politiche che si candidano a costruire un’alternativa di governo. Tra un intervento e l’altro dei delegati, saranno poste domande dirette su salari, precariato, investimenti strutturali, diritto allo studio e autonomia differenziata. Confermati Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Angelo Bonelli (Europa Verde), mentre si attende la conferma di Giuseppe Conte (M5s).

Il programma dei lavori

I lavori si apriranno con la relazione della segretaria generale Gianna Fracassi. Seguiranno gli interventi di chi lavora ogni giorno in scuole, atenei, enti di ricerca e istituzioni Afam, provenienti da tutte le regioni. Dopo il dibattito con i politici, concluderà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Fracassi: “Una scelta miope e pericolosa”

Per Fracassi la manovra “conferma una scelta politica miope e pericolosa: continuare a tagliare e a disinvestire sul futuro del Paese”. Scuola, università, ricerca e Afam, denuncia, vivono una sofferenza strutturale, tra salari erosi dall’inflazione, precarietà dilagante e risorse insufficienti anche per l’ordinaria amministrazione. “Non bastano più le dichiarazioni di principio, servono impegni chiari, risorse vere e un cambio di rotta radicale”, conclude la segretaria.