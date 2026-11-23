Il tema delle risorse per l’istruzione e dei divari territoriali al centro del forum “Cara scuola, come stai?”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Al confronto, moderato da Anna Maria Belforte, hanno partecipato parlamentari di maggioranza e opposizione e rappresentanti dei professionisti.

La maggioranza: investimenti e merito

Per Mariastella Gelmini (Noi Moderati) la scuola “deve continuare a essere un ascensore sociale”. La dispersione scolastica è scesa sotto il 9%, obiettivo europeo per il 2030, ma “dobbiamo puntare ad azzerarla”. Il governo, ha ricordato, ha investito 23 miliardi e realizzato 206mila assunzioni, con aumenti contrattuali pari a 400 euro lordi. Rosaria Tassinari (Forza Italia) ha rivendicato più fondi per le borse di studio, oltre 33mila nuovi alloggi universitari grazie al Pnrr e il lavoro sugli Its, per collegare la formazione alle richieste delle imprese.

L’opposizione: divari e competenze trasversali

Irene Manzi (Pd) ha denunciato i divari territoriali, che fanno dipendere il futuro dei ragazzi dai titoli di studio dei genitori, respingendo una visione “solo professionalizzante” della scuola. Servono, ha detto, competenze trasversali e una didattica partecipata. Più duro Gaetano Amato (M5s), che citando il rapporto Svimez ha ricordato come dal Sud parta circa il 54% dei laureati e ha parlato di “flop” del governo sugli istituti tecnici.

La voce dei professionisti

Pasqua Borracci, commercialista dell’Odcec di Bari, ha sottolineato il divario tra competenze acquisite e richieste del mercato del lavoro, chiedendo più dialogo tra scuola, università, imprese e professioni, senza rinunciare alla cultura generale. Nelle conclusioni Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili, ha chiesto maggiori risorse e attività extrascolastiche per aiutare i giovani delle famiglie più fragili, insieme a un orientamento precoce e continuo.