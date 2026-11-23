Circa 450 scuole tedesche avrebbero ricevuto stamattina allarmi bomba via e-mail, secondo la Bild, che sottolinea come il numero non sia per ora confermato. Anche molti istituti danesi hanno ricevuto minacce di attentati dinamitardi, ma la polizia ritiene che siano infondate.

Il messaggio e le città coinvolte in Germania

Come riporta Ansa, il testo della mail, sarebbe “La morte ti aspetta”. Secondo la polizia regionale di Erfurt, le segnalazioni sono arrivate da scuole di Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt e Graz, in Turingia. Anche la Bassa Sassonia è stata interessata, come ha confermato alla Dpa la polizia di Hannover. Le scuole sono tenute a contattare le forze dell’ordine e a denunciare le minacce.

La situazione in Danimarca

Le segnalazioni sono arrivate fin dalle prime ore del giorno a numerosi distretti di polizia, coinvolgendo scuole sull’isola di Bornholm, a Fionia e in Jutland, in particolare nella città di Herning. La polizia di Copenaghen ha detto di comprendere la preoccupazione generata ed è in contatto con i comuni e con diversi istituti. Sono in corso indagini per risalire all’origine dei messaggi.

Falsi allarmi automatizzati dall’estero

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, i messaggi danesi rientrerebbero nello stesso schema di falsi allarmi automatizzati, provenienti dall’estero, che nelle stesse ore hanno colpito centinaia di istituti in Germania. Una dinamica simile aveva già interessato, all’inizio di novembre, anche i voli aerei in transito nel Paese.