Notte di vandalismo in un istituto di Firenze: locali messi a soqquadro, materiali danneggiati e scritte offensive di stampo omofobo e razzista. Bruciate anche le bandiere sopra l’ingresso. Oggi, 23 novembre, lezioni sospese: la scuola resta chiusa per la valutazione dei danni, le verifiche e la pulizia.

La condanna degli studenti

Come riporta La Nazione, i rappresentanti degli alunni hanno preso subito le distanze dagli autori del raid. “Nessuno studente era a conoscenza di quanto fosse stato organizzato per questa notte”, scrivono nel comunicato, parlando di un gesto compiuto da un gruppo ristretto di persone “sconosciute e molto probabilmente esterne alla scuola”. Gli studenti giudicano inaccettabili le scritte e i messaggi di odio, in cui l’istituto non si riconosce: “La scuola, come istituzione, deve promuovere l’inclusione e l’unione tra gli studenti”.

“Non è un’occupazione”

Secondo indiscrezioni ancora da confermare, l’episodio sarebbe il risultato di un altro tentativo di occupazione. I rappresentanti studenteschi respingono però questa lettura: “È stato un atto di puro vandalismo e codardia, privo di qualsiasi ideale”. E aggiungono che non esiste nulla di più lontano dalle lotte degli studenti, da cui si dissociano completamente.

Dopo i danni di ottobre, un altro giorno perso

La scuola aveva già subito danni dal 27 al 30 ottobre, durante un’occupazione: porte e maniglie rovinate, vetri rotti, sporcizia e una cassetta antincendio aperta. In quell’occasione il dirigente aveva scritto alle famiglie avvertendo che, per i giorni di lezione persi, l’anno scolastico rischiava di “essere annullato”. Il raid di stanotte costa ora un’altra giornata senza lezioni.