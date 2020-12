Assemblee di istituto, si faranno online su piattaforma Microsoft Teams

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

In periodo di emergenza Covid-19 questo diritto rischia di essere ostacolato dall’impossibilità di incontrarsi in presenza.

Per tale ragione il Ministero fa proprie le richieste emerse dalle interlocuzioni con il Forum degli Studenti e le Consulte Studentesche e comunica che sta predisponendo l’attivazione di licenze Microsoft Teams per consentire di utilizzare la Piattaforma per le Assemblee d’Istituto.

Quest’applicazione potrà dunque essere utilizzata per pianificare e per consentire lo svolgimento regolare delle Assemblee d’istituto da remoto, garantendo la piena tutela della Privacy in attuazione della normativa vigente.

Il referente dell’Istituto potrà accedere via browser al sito office.com, fare clic su “accedi” e inserire le credenziali utilizzate per la posta elettronica dell’Istituto:

(codicemeccanografico)@istruzione.gov.it e la relativa password.

Una volta effettuato l’accesso sarà possibile selezionare l’icona di Teams e creare una riunione in modo semplice e guidato e scegliere i destinatari inserendo il loro indirizzo e-mail.

Alla riunione Teams potranno partecipare tutti gli utenti che riceveranno la convocazione per posta elettronica fino a un massimo di 300 partecipanti contemporaneamente.