Assistenti tecnici, nota ministeriale con chiarimenti su assunzione [PDF]

Con la nota 7895 del 2 aprile 2020, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, il Ministero fornisce ulteriori indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per quanto riguarda l’assunzione a tempo determinato di personale assistente tecnico da utilizzare per il necessario supporto alla didattica a distanza (uso strumentazione informatica e piattaforme on line) anche nelle scuole del primo ciclo, nelle quali come è noto tale figura professionale non è ordinariamente presente.

La nota, richiamate le disposizioni contenute nel DM 187/2020 con cui si è provveduto a ripartire fra le regioni il contingente complessivo di 1.000 assistenti tecnici, ricorda anche come il decreto preveda la costituzione di reti di scuole al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse di personale.

I posti disponibili saranno conferiti alla scuola polo di ogni rete, previa ripartizione fra le diverse province del contingente assegnato a livello regionale, ripartizione che dovrà avvenire tenendo conto del numero degli alunni. Qualora si rendesse necessario, si potrà procedere alla creazione di reti formate da scuole di più province.

Per l’assunzione del personale, con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni, si utilizzeranno le graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell’istituzione scolastica secondaria di II grado più vicina.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA NOTA MINISTERIALE n.562 con le istruzioni operative

Decreto Ministeriale n. 186 del 26 marzo 2020

Decreto contenente i criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell’art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020

Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020

Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza

Allegato 1 (riparto delle risorse per le scuole)

Allegato 2 (assistenti tecnici)