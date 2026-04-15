Assunzione in ruolo docenti: nuova procedura prevista in attuazione al PNRR

Con il decreto 45 del 2025, in riscontro al PNRR 2.1 della Missione 4, Componente 1 con la quale è stato previsto la riforma dei meccanismi di selezione e formazione del personale scolastico, è stata rivista la procedura per le immissioni in ruolo dei docenti di ogni ordine e grado di scuola secondo la seguente ripartizione dei posti vacanti e disponibili autorizzati:

• 50% ai concorsi e all’interno della graduatoria concorsuale il conferimento del ruolo dopo i vincitori, agli idonei nell’ordine fino al 30%;

• 50% alle GAE ; qualora dovessero essere esaurite, la quota andrebbe ai concorsi.

• I posti residuati ai docenti idonei inseriti negli elenchi regionali.

Chi può accedere

Agli elenchi regionali possono accedere i docenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di 70/100 previsto per il superamento delle prove previste dal bando di un concorso ordinario o straordinario bandito dal 2020 in poi per posti di tipo comune e di sostegno.

Chi non può accedere

Non possono accedere i candidati che a qualunque titolo siano titolari di contratto a

tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Come accedere

A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale i docenti che hanno superato un concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, possono fare domanda in una sola regione, per essere inserirti in un elenco regionale, costituito annualmente, dal quale attingere in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi e delle GAE.

Costituzione elenchi regionali

Per la costituzione degli elenchi regionali, la normativa prevede che siano costituiti secondo l’ordine cronologico dei concorsi, per ogni concorso l’ordine con il quale i candidati sono inseriti con il solo punteggio delle prove concorsuali , senza la valutazione dei titoli.

Gli elenchi saranno suddivisi in due sezioni distinte:

La prima sezione formata dai candidati che presentano la domanda per la stessa regione in cui hanno superato il concorso;

formata dai candidati che presentano la domanda per la La seconda sezione formata dai candidati che presentano la domanda in regione diversa da quella in cui hanno superato il concorso.

Rinuncia della nomina in ruolo

I docenti, destinatari di nomina in ruolo in una delle sedi assegnate, hanno cinque giorni di tempo per accettare o rinunciare; in caso di mancata accettazione, sono considerati rinunciatari d’ufficio con la conseguente decadenza dall’incarico conferito, e la cancellazione dalla rispettiva graduatoria.