Assunzioni da Gps prima fascia sostegno e da call veloce: riuscirò ad entrare in ruolo? – DIRETTA 10/08 ore 14:30

Sono giorni caldi quelli della prima metà di agosto, in vista del nuovo anno scolastico. Nei prossimi giorni gli uffici scolastici provinciali pubblicheranno gli esiti delle immissioni in ruolo da call veloce e gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Per quanto riguarda la call veloce, la domanda è scaduta alle 23:59 dell’8 agosto. Entro l’11 agosto saranno resi pubblici gli esiti delle immissioni in ruolo. Nel 2020, anno di creazione e unica esperienza in Italia della Call veloce, il sistema non portò i frutti sperati, incrementando le immissioni in ruolo solo di pochissime migliaia di unità: una mancata risposta dovuta, sicuramente, ai vincoli di permanenza imposti a tutti i neo-assunti. Come andrà quest’anno? Si spera certamente meglio.

Ma grande attenzione in questi giorni anche alle assunzioni da Gps prima fascia sostegno. Come funziona la procedura? Quali vincoli per i neo immessi in ruolo?

Di questo e di tanto altro si parlerà nel corso della diretta della ‘Tecnica risponde live’ in onda, domani 10 agosto alle ore 14:30 dal titolo “Assunzioni da Gps prima fascia sostegno e da call veloce: riuscirò ad entrare in ruolo?” Parteciperanno il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e l’esperto di diritto scolastico Dino Caudullo.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE