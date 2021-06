Assunzioni docenti 2021-2022, ecco le due fasi da attivare in tempi stretti

Entro il prossimo 31 luglio dovranno essere già definite le prossime immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021-2022.

Le due fasi operative

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, le assunzioni del personale docente, inserito nelle graduatorie di merito e nelle GAE vigenti, avverranno esclusivamente attraverso procedura informatizzata con istanza on line del sistema POLIS.

Le assunzioni informatizzate constano di due fasi.

La prima FASE è definita in due turni. Il primo turno riguarda la scelta della classe di concorso e della provincia, finalizzate all’individuazione da GM. Il secondo turno riguarda la scelta della classe di concorso, finalizzata all’individuazione da GAE.

La seconda FASE è definità in un unico turno che riguarda la scelta della sede su individuazione da GM e da GAE.

Le due Fasi sono logicamente e cronologicamente separate. Pertanto gli aspiranti a nomina sono tenuti a presentare autonome istanze per partecipare alle operazioni: una prima istanza finalizzata all’individuazione da GM o da GAE; una seconda istanza finalizzata alla assegnazione della sede.

Le tempistiche relative alle due Fasi saranno rese note dai vari USR, per adesso è predisposta la piattaforma POLIS dell’istanze OnLine, ma ancora non è pienamente attiva.

Le assunzioni da GPS

Per adesso le assunzioni vengono predisposte soltanto dalle graduatorie di merito, concorso 2016, concorso 2018 e l’ultimo concorso straordinario per il ruolo 2020 e dalle Graduatorie ad Esaurimento. Ma nelle graduatorie di merito potrebbero rientrare, se faranno in tempo per il 31 luglio, quelle dello STEM che dal 2 luglio e fino all’8 luglio svolgeranno la prova computer based.

Per quanto riguarda l’entrata in gioco delle graduatorie GPS I fascia, così come previsto dal decreto legge sostegni bis ( in via di conversione in legge), si dovrà attendere la fine delle prime due fasi e vedere quanti e quali posti saranno ancora disponibili.