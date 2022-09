Assunzioni Gps, Parente (Uil Scuola): Tutti i docenti in classe? “In Lombardia non è così. Non sappiamo le rinunce, mancano i dati”

Intervenuto nel corso dell’appuntamento della ‘Tecnica risponde live’ di giovedì 15 settembre, il segretario generale Uil Scuola Lombardia Abele Parente, ha affrontato il tema delle Assunzioni Gps con i ritardi e le difficoltà dell’algoritmo, specificando la situazione nelle province lombarde.

“La Lombardia in questo periodo è la regione che ha il maggior numero di addetti ai lavori. Su una base iniziale di contingente ministeriale per le immissioni in ruolo di oltre 22mila posti, sono state assegnate 4.450 cattedre di ruolo. Questo per quanto riguarda il posto comune. Su queste cattedre c’è poi la discussione sulle rinunce, ampiamente aperta con l’Usr Lombardia, ma ad oggi non abbiamo un dato concreto, quante persone sono state effettivamente nominate da graduatorie di merito e da Gae. Un algoritmo senza errore non esiste, poi bisogna capire da cosa è dovuto. Qui partiamo da un’assegnazione di base, Gps in Lombardia sono state assegnate 18.212 cattedre e anche qui non sappiamo quante sono le rinunce. Al di là degli errori, che sono stati tantissimi, soprattutto quello di non aver dato seguito ai ricorsi fatti su una prima pubblicazione in Gps, dunque il 50-60% di ricorsi non è stato preso in considerazione. Il problema sta diventando enorme, il sistema di reclutamento fa acqua da tutte le parti. Non so fino a che punto possiamo dare la colpa all’algoritmo o a chi ha inserito i dati. Non possiamo arrivare al mese di agosto, fare degli scorrimenti, delle assunzioni in ruolo, quando abbiamo dei concorsi ancora in essere che non sappiamo quando si concluderanno, commissioni che continuano a dimettersi e non abbiamo un dato reale. Parliamo di un territorio che ospita 1 milione e 142 mila alunni che sono nelle classi e ad oggi non hanno l’insegnante.

La provincia di Cremona ha pubblicato le Gps il 12 (settembre) pomeriggio, ma la scuola era già iniziata. Mi chiedo come fa il Ministro a sostenere che i docenti sono in classe? Anche gli altri ambiti territoriali hanno avuto difficoltà, stanno cercando di mettere le pezze, ma non se ne verrà a capo in tempi stretti. Ci sono classi di concorso in sofferenza? Italiano e matematica alla secondaria di primo grado e anche sull’Educazione Fisica abbiamo delle lacune. Sono posti che andranno addirittura alle Mad”.