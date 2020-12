Attivazione corso di specializzazione per idonei TFA Vciclo

Siamo i docenti risultati idonei non vincitori alle selezioni del V ciclo tfa sostegno presso le varie Università d’Italia.

La presente per richiedere che, a breve, venga attivato un corso di specializzazione ad hoc per noi che abbiamo già superato la selezione,senza dover attendere lo svolgimento delle prove del sesto ciclo tfa e dunque inserirci in sovrannumero ai sensi del DM 92/2019.

L’alto numero di idonei presenti in tutte le Università d’Italia rende opportuna l’attivazione di un corso che non vada a sovrapporsi ai nuovi bandi, per poter garantire anche a noi, a fronte di un esborso economico notevole, un percorso realmente formativo e valorizzante delle competenze di ciascuno.

Si chiede solo di anticipare l’inizio del percorso di specializzazione come già avvenuto per gli idonei non vincitori del tfa IV ciclo, a fronte di una cronica carenza di personale specializzato che ogni anno, puntualmente, penalizza i ragazzi con bisogni educativi speciali affiancati da personale privo di titoli, allontanando così di molto l’obiettivo della piena inclusività.

Certi della Vostra sensibilità sul tema, restiamo in attesa di riscontri.

Cordialmente, gli idonei TFA sostegno V ciclo