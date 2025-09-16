Attività delle scuole a favore delle persone anziane, al via anche una rilevazione nazionale: scadenza 26 settembre 2025

Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, attuativo della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, ha posto le basi per costruire un sistema organico di interventi in favore delle persone anziane. Tra questi anche misure volte all’incontro e allo scambio culturale e formativo tra le generazioni.

Le scuole, in quest’ambito, possono implementare il dialogo intergenerazionale per gli anziani in linea con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e la legge 23 marzo 2023, n. 33, che riconoscono gli anziani come risorsa per le nuove generazioni.

Il ruolo delle scuole è fondamentale e si articola in diverse azioni chiave, illustrate con nota del 15 settembre 2025..

Promozione della solidarietà

Le scuole devono includere nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) iniziative che favoriscano l’incontro e la collaborazione con gli anziani, specialmente quelli a rischio di isolamento. Queste attività possono anche valorizzare il contributo degli anziani in progetti culturali e sociali, come quelli di carattere storico o legati alle peculiarità territoriali.

Volontariato studentesco

Le scuole secondarie di secondo grado devono promuovere e documentare esperienze di volontariato degli studenti presso strutture o domicili di anziani. Tali esperienze possono essere valorizzate nel curriculum dello studente e durante l’esame di Stato.

Riduzione del divario digitale

Le scuole secondarie possono organizzare percorsi formativi per gli anziani sull’uso degli strumenti digitali, spesso attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), permettendo agli studenti di rafforzare le proprie competenze digitali e il senso civico.

Ambiti ulteriori

Sono incoraggiate anche iniziative formative per studenti che assistono familiari anziani (caregiver), e collaborazioni con enti locali per progetti su agricoltura sociale, educazione finanziaria, sport, sanità preventiva e salvaguardia del patrimonio culturale.

Rilevazione nazionale

Infine, le scuole sono invitate a partecipare a una rilevazione nazionale delle attività già in atto per l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, compilando un questionario entro il 26 settembre 2025.

LA NOTA