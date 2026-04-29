Attività negoziale delle scuole, gli “Avvisi di Indagine” sul MePA: quando utilizzarli?

L’aprile 2026 segna un punto di non ritorno per la digitalizzazione degli acquisti scolastici: l’introduzione sul MePA della funzionalità “Avvisi di indagine” non è un semplice restyling tecnico, ma il cuore pulsante di un’evoluzione “nativa” attesa da tempo. Questo nuovo modulo nasce come risposta diretta ai precetti del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che impone la gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti su piattaforme di e-procurement certificate.

Superando le vecchie e frammentate prassi basate su canali esterni, lo strumento integra la fase esplorativa direttamente all’interno della piattaforma, permettendo di gestire le consultazioni preliminari in modo strutturato e trasparente. Per il Dirigente Scolastico e il DSGA, questo si traduce in un vantaggio operativo immediato: la possibilità di “blindare” la trasparenza amministrativa e semplificare l’intera istruttoria del RUP.

Abbandonando definitivamente la gestione manuale delle manifestazioni di interesse, le scuole possono ora contare su un processo tracciabile e sicuro, garantendo la piena compliance normativa e azzerando i rischi procedurali tipici delle vecchie modalità analogiche. Si tratta, in ultima analisi, di un passo decisivo verso un’amministrazione scolastica più agile, moderna e pienamente integrata nell’ecosistema digitale della Pubblica Amministrazione.

La ratio della novità: trasparenza e efficienza

Fino a ieri, la fase esplorativa rappresentava un onere amministrativo non indifferente per DS, DSGA e RUP: la prassi comune prevedeva la pubblicazione di un “avviso” sul sito istituzionale della Scuola e la conseguente laboriosa raccolta delle manifestazioni di interesse via PEC. Si trattava di un processo manuale, spesso frammentato e intrinsecamente esposto a rischi di errori procedurali o dimenticanze.

Con l’avvento del nuovo modulo Avvisi di Indagine, questa fase critica viene finalmente centralizzata e integrata nativamente all’interno del MePA, posizionandosi strategicamente accanto a strumenti consolidati come la RdO e la Trattativa Diretta. Questa integrazione permette alle scuole di interpellare il mercato in modo strutturato, ricevendo risposte formali e documentazione digitale dagli Operatori Economici direttamente all’interno del sistema.

Il passaggio alla gestione “nativa” garantisce benefici tangibili su più fronti:

Tracciabilità e sicurezza legale: il sistema assicura il monitoraggio costante di ogni contatto tra stazione appaltante e fornitori, blindando la procedura contro potenziali ricorsi legati alla violazione del principio di trasparenza (art. 3 del Codice – principio di accesso al mercato).

il sistema assicura il monitoraggio costante di ogni contatto tra stazione appaltante e fornitori, blindando la procedura contro potenziali ricorsi legati alla violazione del principio di trasparenza (art. 3 del Codice – principio di accesso al mercato). Efficienza istruttoria: lo strumento diventa un alleato prezioso per il RUP, semplificando le indagini preventive necessarie per accertare l’infungibilità di beni specifici o per porre le basi di una successiva procedura negoziata.

lo strumento diventa un alleato prezioso per il RUP, semplificando le indagini preventive necessarie per accertare l’infungibilità di beni specifici o per porre le basi di una successiva procedura negoziata. Equità e partecipazione: centralizzando l’iter sulla piattaforma, si garantiscono pienamente la parità di trattamento e la massima partecipazione, pilastri fondamentali dell’azione amministrativa scolastica.

In sintesi, la digitalizzazione trasforma un iter burocratico potenzialmente incerto in un flusso di lavoro lineare, sicuro e perfettamente tracciabile.

Le caratteristiche tecniche del nuovo strumento

Sotto il profilo operativo, il nuovo modulo si inserisce armoniosamente nell’ecosistema MePA, affiancandosi agli strumenti già familiari come l’OdI (ordine diretto), la Trattativa Diretta e la RdO. La sua architettura è pensata per semplificare ogni passaggio: dalla configurazione dell’avviso, in cui il RUP definisce l’oggetto dell’affidamento e i requisiti di partecipazione, alla completa gestione documentale, che permette di scambiare capitolati e referenze professionali direttamente all’interno del sistema. Il tutto è reso ancora più solido dall’integrazione nativa con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), garantendo quell’interoperabilità dei dati ormai indispensabile per la corretta gestione degli appalti.

Il processo si articola in tre momenti chiave, fluidi e automatizzati:

Pubblicazione: la scuola mette a bando l’avviso, fissando scadenze e criteri minimi in modo chiaro e trasparente. Partecipazione: gli operatori economici visualizzano l’opportunità nel proprio “Cruscotto” e caricano la manifestazione d’interesse senza dover ricorrere a comunicazioni esterne. Esito: al termine della consultazione, l’Amministrazione può scaricare l’elenco dei candidati idonei, pronti per essere invitati alla successiva Richiesta di Offerta (RdO).

Tuttavia, è bene ricordare che l’automazione tecnica non sostituisce la responsabilità amministrativa. Spetta sempre al RUP presidiare con attenzione la fase informativa finale e la comunicazione degli esiti: un passaggio fondamentale per assicurare che il flusso digitale rispetti pienamente i rigorosi obblighi di pubblicità legale e trasparenza imposti dalla normativa vigente.

L’impatto sul ruolo del DS e del DSGA

L’introduzione di questo strumento (Avviso di indagine) genera un impatto positivo immediato sulla sinergia tra le figure di vertice della scuola. Per il Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di titolare dei poteri di spesa e RUP, la novità si traduce in una più solida tutela legale: la “cristallizzazione” delle fasi di indagine direttamente sul portale MePA riduce sensibilmente il rischio di contenziosi legati alla presunta mancata consultazione di determinati operatori.

Parallelamente, per il DSGA, questo si riflette in una significativa semplificazione del workflow amministrativo. Poiché la raccolta delle candidature non avviene più “extra-sistema”, vengono meno gli oneri legati al protocollo manuale e alla gestione di archivi separati per le manifestazioni di interesse. Il risultato è un processo fluido e integrato, in cui l’intero fascicolo di gara, fin dalla sua genesi esplorativa, risiede in un unico ambiente digitale sicuro, garantendo ordine, rapidità e coerenza documentale.

Quando utilizzare l’Avviso di indagine?

L’adozione del modulo “Avvisi di indagine” si rivela un asset strategico in tre scenari cardine della gestione negoziale scolastica. In primis, facilita gli affidamenti diretti, permettendo di intercettare rapidamente i preventivi più vantaggiosi o operatori con competenze iperspecialistiche. Risulta poi essenziale per la verifica di infungibilità, passaggio obbligato per accertare se un software o un sussidio didattico (a titolo esemplificativo) siano effettivamente unici sul mercato. Infine, lo strumento funge da “vivaio” per le procedure negoziate, consentendo di costituire l’elenco dei soggetti da invitare formalmente ad una RdO evoluta in modo imparziale e rigoroso.

Alla luce di queste potenzialità, appare quanto mai opportuno che il Direttore SGA proceda all’aggiornamento del “Manuale delle procedure interne per gli acquisti”. L’obiettivo è istituzionalizzare il passaggio attraverso il modulo MePA per tutte le consultazioni preliminari che superino la soglia definita dal Consiglio di Istituto, garantendo così un protocollo d’azione uniforme e sicuro.

In conclusione, l’introduzione di questa funzionalità nel 2026 chiude definitivamente il cerchio della dematerializzazione dei processi d’acquisto, trasformando l’utilizzo degli “Avvisi di indagine” da mera opzione facoltativa a necessità impellente per garantire fluidità procedurale e piena compliance normativa. Questa innovazione non deve però essere percepita come l’ennesimo adempimento burocratico, bensì come uno scudo procedurale che permetterà alle Scuole di operare con maggiore serenità in un mercato sempre più complesso.

La sfida imminente si sposta ora sul piano della formazione continua: padroneggiare le nuove interfacce e le logiche digitali del portale è il requisito indispensabile per attuare quel cambio di passo culturale — dalla “gestione della carta” alla “governance del dato” — richiesto dalla transizione digitale. Spetta oggi ai protagonisti dell’autonomia scolastica (DS e DGSA) cogliere questa opportunità, trasformando un obbligo tecnologico in un volano di efficienza. Solo così sarà possibile assicurare a studenti, famiglie e personale scolastico risorse e servizi di qualità, selezionati attraverso percorsi d’acquisto trasparenti, rapidi e inattaccabili.

Il futuro degli approvvigionamenti scolastici è già qui, ed è interamente digitale.

Guida pratica: gestione “Avvisi di Indagine” MePA 2026

Fase Operativa Azione Richiesta Obiettivo Strategico Pianificazione Aggiornare il Manuale delle Procedure Interni e il Regolamento d’Istituto con le nuove soglie per l’indagine di mercato. Garantire la Compliance con il D.Lgs. 36/2023. Configurazione Definire nel modulo MePA l’oggetto dell’affidamento e i requisiti tecnico-professionali minimi richiesti. Assicurare la Qualità della platea dei fornitori. Tempistiche Impostare termini di scadenza congrui (minimo 5-10 giorni) in base alla complessità della fornitura o del servizio. Rispettare il Principio di Concorrenza. Documentazione Caricare capitolati o schede tecniche direttamente in piattaforma, evitando l’invio di allegati via PEC. Centralizzare il Fascicolo Digitale. Chiusura Scaricare il report finale degli Operatori Economici candidati e archiviarlo nel fascicolo di gara. Garantire la Tracciabilità e prevenire ricorsi. Trasparenza Assicurare la comunicazione degli esiti della consultazione (fase informativa finale a cura del RUP). Adempiere agli obblighi di Pubblicità Legale.

Promemoria per il RUP: l’utilizzo corretto di questa tabella trasforma l’indagine di mercato da un onere burocratico a uno “scudo procedurale” contro le contestazioni, garantendo che ogni scelta della Scuola sia fondata su dati oggettivi e confrontabili.