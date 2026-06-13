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13.06.2026

Maturità 2026, prima prova. Giorda (Mim): “Non abbiate paura di svolgere l’analisi del testo, non importa se avete studiato l’autore”

Redazione
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Maturità 2026, cosa cambia?

Mancano pochi giorni all‘inizio della Maturità 2026. La dott.ssa Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo e della Struttura Tecnica degli Esami di Stato ha pubblicato altri due video, sui canali ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in cui si concentra sulla prima e sulla seconda prova scritta, che si svolgeranno il 18 e 19 giugno.

“Prendetevi il tempo di leggere tutte le sette tracce. Prendetevi tempo, fate una scaletta, è tempo ben speso. Non abbiate paura di svolgere la tipologia A. Non importa se avete studiato o meno l’autore nel corso dell’anno”, ha suggerito Giorda nel video relativo alla prima prova, quella d’italiano.

I video

Maturità 2026, cosa cambia?

Ma cosa cambierà alla Maturità 2026? Ecco una piccola guida:

Da sei commissari a quattro, più il presidente

Innanzitutto, le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri complessivi, anziché sette, di cui due internidue esterni e il presidente esterno.

Aumentano le risorse per la formazione dei commissari: 3 milioni di euro nel 2026 e ben 11 milioni nel 2027. Il compenso dei commissari, però, rimane sempre lo stesso, fermo al 2007, quindi da quasi vent’anni fa. Viene rivisto anche il sistema dei punti bonus, che potranno essere assegnati ai candidati con un voto a partire da 90/100, e non più da 97/100.

Addio alla denominazione “esame di stato”

Si passa poi dalla definizione ufficiale di “Esame di Stato” al ritorno alla dicitura “Esame di Maturità”.

Cambia il colloquio

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, e le quattro discipline oggetto di colloquio, per ogni indirizzo. Stop anche al documento iniziale del colloquio.

Inoltre, c’è un nuovo indicatore nella griglia del colloquio, d’ora in poi: si tratta del “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”.

Colloquio obbligatorio

L’esame di maturità sarà validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, per evitare le “scene mute” degli studenti del 2025, ma anche degli anni precedenti, con studenti che hanno deciso di non svolgere il colloquio per protesta, sapendo comunque di avere raggiunto un punteggio tale nelle prove scritte per arrivare al diploma.

maturità 2026Prova scritta

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