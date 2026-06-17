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17.06.2026

Aumenti e arretrati docenti e Ata, soldi a luglio in busta paga? DIRETTA ore 17:00

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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È in dirittura d’arrivo il procedimento di adozione della parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025/2027, sottoscritto lo scorso 1° aprile: il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri è giunto martedì 16 giugno e ciò significa che a breve arriveranno in busta paga di oltre un milione e 200mila docenti e ATA sia gli aumenti – pari a circa il 5 per cento -, sia il pagamento degli arretrati. A questo punto, salvo improbabili intoppi burocratici, i soldi previsti potrebbero arrivare ad insegnanti, assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari subito questa estate e forse già con gli stipendi del mese di luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati? Saranno in busta paga già a luglio? Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, 17 giugno, alle ore 17:00. Ospite Gianluigi Dotti della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica risponde live.

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