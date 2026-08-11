Immissioni in ruolo, ci sarà il doppio canale di reclutamento dal 2027/2028?

Come stanno procedendo le immissioni in ruolo dei docenti 2026-2027? In molte province i posti di sostegno residuati per passare al ruolo da GPS I fascia sono già esauriti, cosa si prospetta nei prossimi giorni? Mini call veloce, si rischia di arrivarci con pochissimi posti disponibili. Cosa dicono i numeri?
Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 5 agosto alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara.
A questo domanda, il nostro esperto ha risposto: “Esiste una volontà politica in tal senso, ma i vincoli europei legati ai fondi PNRR impongono il concorso di merito come via principale. È difficile che una riforma del genere venga attuata entro la fine dell’attuale legislatura.”.