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05.08.2026

Aumenti docenti 2026, Galiano: “Mi comprerò una lente d’ingrandimento per trovarli in busta paga”, il video virale

Redazione
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La nota NoiPa
Quando si chiuderà il contratto?

Rinnovo contratto scuola: lo scorso 22 luglio c’è stato l’ultimo incontro per la parte normativa, che sarà aggiornato a settembre. La parte economica, che prevede aumenti e arretrati, è stata siglata lo scorso 1° luglio in via definitiva.

Lo scorso 30 luglio alcuni docenti e Ata hanno potuto visionare il cedolino dello stipendio di agosto su NoiPa.

Bisogna specificare in ogni caso che per ora è visibile l’importo totale, non la busta paga con le varie voci: non è ancora chiaro se comprensivo o meno di aumenti. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, il cedolino sarà visibile il prossimo 17 agosto. Lo stipendio dovrebbe essere accreditato il 21.

Il docente e scrittore Enrico Galiano ha fatto un video sarcastico con un preciso sottotesto: i soldi di aumento sono pochissimi. Ecco cosa si dice nel video: “Ho deciso cosa mi comprerò con il nuovo aumento dello stipendio insegnanti. Una lente d’ingrandimento che mi servirà a trovare l’aumento in busta paga”.

La nota NoiPa

NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.

Quando si chiuderà il contratto?

“Alcuni aspetti normativi sono vecchi di quasi 20 anni quindi qualcosa va rivisto, ne va della qualità lavorativa, parliamo di diritti. Qualsiasi cambio nella parte normativa deve avere costo zero”, ha illustrato.

“Abbiamo introdotto nel contratto l’aspetto dell’IA. Quando si prevede la chiusura della parte normativa? Non sono in grado di dirlo, si procede abbastanza lentamente. Al prossimo incontro ci daranno la bozza con le eventuali proposte accolte. Prima del prossimo incontro, il prossimo 23 settembre, ci saranno tavoli intermedi. Non bisogna avere fretta, modificare errori è difficile”, ha chiarito Castellana.

aumenti stipendiContratto scuola 2025/27

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