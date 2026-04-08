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08.04.2026

Aumenti stipendi, Valditara: “Proseguiamo per restringere il gap dei docenti”

Redazione
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Gli interventi

Si è svolta oggi, mercoledì 8 aprile, un question time alla Camera con la partecipazione di alcuni ministri. In particolare, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a interrogazioni sulle iniziative al fine di scongiurare forme di propaganda di ideologia politica o religiosa presso istituti scolastici (Sasso – Misto); sulle ulteriori iniziative al fine di concorrere all’educazione delle nuove generazioni e tutelare i minori dagli effetti pervasivi delle piattaforme digitali (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega).

Gli interventi

Sulle misure volte al rafforzamento economico e professionale del personale della scuola (Miele – Lega)

Ecco la risposta di Valditara: “Il risultato è storico. Sin dal primo giorno abbiamo scelto di restituire centralità ai lavoratori della scuola. Accanto alle retribuzioni ci siamo concentrati sull’autorevolezza dei docenti, con la riforma della condotta, l’investimento nel welfare del personale scolastico, come per quanto riguarda la copertura assicurativa per il personale. Questi sono i fatti concreti”.

“Stipendi incrementati, diritti rafforzati e tutele estese. Proseguiamo per restringere il gap dei docenti”.

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