Pagamento arretrati e aumenti docenti a Ata ultime notizie 2026

Chi attendeva gli arretrati del nuovo contratto già nello stipendio di luglio è rimasto deluso. Nel cedolino del mese non compare alcuna traccia degli aumenti contrattuali né degli arretrati relativi all’intero 2025 e al primo semestre 2026, nonostante la firma definitiva sul CCNL 2025/27 sia avvenuta il 1° luglio. Si attendono ora chiarimenti su una possibile emissione speciale entro il 31 luglio, ma l’ipotesi più probabile resta la liquidazione con il cedolino di agosto.

Sindacati: arretrati e aumenti prima del 1° settembre

Il tema è stato al centro della diretta Tecnica risponde live del 2 luglio. La segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci ha spiegato che, ottenuto il via libera degli organi di controllo, si stanno creando le condizioni per un’emissione speciale dedicata agli arretrati del 2025 e per inserire gli aumenti mensili già nel cedolino di agosto, differenziati per profilo professionale e livello di anzianità. “Prima dell’inizio della scuola, del 1° settembre, ci saranno gli arretrati e gli aumenti in busta paga”, ha assicurato. Più critica la segretaria generale della Flc Cgil Gianna Fracassi, che ha puntato il dito sui tempi eccessivamente lunghi della procedura di controllo: “Sono passati tre mesi per la validazione di un contratto che non aveva parte normativa. Trovo oggettivamente tutte le procedure di controllo farraginose”. Fracassi ha auspicato che gli arretrati arrivino già a luglio con un intervento anticipato, confidando nella celerità del Mef, e ha ribadito che i lavoratori non dovrebbero attendere mesi – a volte anni – per vedere le risorse contrattuali in busta paga.

Le tabelle degli arretrati CCNL scuola 2025/2027

Per quanto riguarda i docenti è utile consultare la seguente tabella riassuntiva curata, in modo molto preciso e chiaro, dalla FLC CGIL:

Per quanto riguarda invece il personale Ata, sempre a cura della FLC CGIL vediamo il seguente prospetto: