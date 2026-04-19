Autismo ad alto funzionamento: tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, devono sapere di che si parla. Il corso

Gli alunni con autismo ad alto funzionamento spesso passano inosservati, ma incontrano difficoltà profonde nella gestione delle relazioni, della comunicazione e delle richieste implicite della scuola. Proprio perché “sembrano” autonomi, il rischio è di sottovalutare i loro bisogni. Per i docenti diventa allora essenziale riconoscere questi segnali e adottare strategie mirate, per evitare che il disagio resti silenzioso.

Gestire l’inclusione in classe è diventata una sfida centrale per molti insegnanti. Quando c’è un alunno con disturbo dello spettro autistico (ASD), riconoscere prima possibile i bisogni educativi speciali diventa cruciale, non solo per il benessere dello studente, ma anche per favorire una reale partecipazione attiva nella vita scolastica. Spesso però mancano strumenti pratici concreti per tradurre le conoscenze teoriche in interventi efficaci, adattati ai profili individuali, alla realtà della classe e al contesto scolastico.

Identificare i bisogni attraverso osservazione e profilo di funzionamento

Capire come funziona un alunno autistico significa analizzare non solo i suoi comportamenti visibili, ma anche i processi interni: cognitivi, sensoriali, modalità di apprendimento.

L’osservazione strutturata permette di leggere segnali che aiutano a capire come la persona percepisce l’ambiente, come comunica e interagisce, quali ostacoli incontra.

Solo a partire da una diagnosi educativa interna alla scuola – il profilo di funzionamento – si può costruire una base solida per progettare risposte personalizzate e realistiche.

Strategie didattiche e ambienti facilitanti

Serve passare dalla teoria alla pratica: scegliere modalità di apprendimento che rispettino lo stile individuale, usare strumenti osservativi, intervenire su modalità comunicative e interattive.

Modificare l’ambiente scolastico – dalla disposizione dell’aula agli stimoli sensoriali, dalle pause strutturate al supporto visivo – può ridurre le barriere all’apprendimento e migliorare il coinvolgimento.

Lavorare non da soli: confronto col team docente, con le famiglie, con figure sanitarie può dare spunti utili e migliorare la coerenza di interventi.

Progettare percorsi personalizzati: il PEI come strumento centrale

Redigere un Piano Educativo Individualizzato (PEI) significa inserire obiettivi pasti, sostegni adeguati, risorse concrete sulla base del profilo di funzionamento: non un documento burocratico ma operativo.

È importante che il PEI sia costruito con consapevolezza, definendo tappe misurabili, interventi scalabili e valutazioni intermedie per aggiustamenti.

Un buon PEI aiuta non soltanto lo studente, ma rende più efficace il lavoro dell’insegnante: dà chiarezza sugli strumenti usati, coerenza tra interventi, e una guida per il progetto educativo condiviso nella classe.

I corsi

Su questi argomenti il corso Autismo in classe: leggere i bisogni educativi e attuare interventi efficaci, a cura di Giuseppe Leocata, in programma dal 6 maggio.