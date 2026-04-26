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Docenti
26.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 12:14

Test autismo, quello “online” non basta: i docenti vanno formati per conoscere i sintomi

Redazione
Indice
Identificare i bisogni attraverso osservazione e profilo di funzionamento
Strategie didattiche e ambienti facilitanti
Progettare percorsi personalizzati: il PEI come strumento centrale
I corsi

L’autismo in classe si manifesta in modi molto diversi, rendendo ogni situazione unica e spesso difficile da decifrare. Comportamenti inattesi, difficoltà comunicative, rigidità o sensibilità sensoriali possono mettere in difficoltà anche i docenti più esperti. In assenza di riferimenti operativi chiari, il rischio è di intervenire in modo frammentario. Da qui nasce un’esigenza sempre più diffusa: disporre di strategie concrete per leggere i bisogni e rispondere in modo efficace nella pratica quotidiana.

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Gestire l’inclusione in classe è diventata una sfida centrale per molti insegnanti. Quando c’è un alunno con disturbo dello spettro autistico (ASD), riconoscere prima possibile i bisogni educativi speciali diventa cruciale, non solo per il benessere dello studente, ma anche per favorire una reale partecipazione attiva nella vita scolastica. Spesso però mancano strumenti pratici concreti per tradurre le conoscenze teoriche in interventi efficaci, adattati ai profili individuali, alla realtà della classe e al contesto scolastico.

Identificare i bisogni attraverso osservazione e profilo di funzionamento

  • Capire come funziona un alunno autistico significa analizzare non solo i suoi comportamenti visibili, ma anche i processi interni: cognitivi, sensoriali, modalità di apprendimento.
  • L’osservazione strutturata permette di leggere segnali che aiutano a capire come la persona percepisce l’ambiente, come comunica e interagisce, quali ostacoli incontra.
  • Solo a partire da una diagnosi educativa interna alla scuola – il profilo di funzionamento – si può costruire una base solida per progettare risposte personalizzate e realistiche.

Strategie didattiche e ambienti facilitanti

  • Serve passare dalla teoria alla pratica: scegliere modalità di apprendimento che rispettino lo stile individuale, usare strumenti osservativi, intervenire su modalità comunicative e interattive.
  • Modificare l’ambiente scolastico – dalla disposizione dell’aula agli stimoli sensoriali, dalle pause strutturate al supporto visivo – può ridurre le barriere all’apprendimento e migliorare il coinvolgimento.
  • Lavorare non da soli: confronto col team docente, con le famiglie, con figure sanitarie può dare spunti utili e migliorare la coerenza di interventi.

Progettare percorsi personalizzati: il PEI come strumento centrale

  • Redigere un Piano Educativo Individualizzato (PEI) significa inserire obiettivi pasti, sostegni adeguati, risorse concrete sulla base del profilo di funzionamento: non un documento burocratico ma operativo.
  • È importante che il PEI sia costruito con consapevolezza, definendo tappe misurabili, interventi scalabili e valutazioni intermedie per aggiustamenti.
  • Un buon PEI aiuta non soltanto lo studente, ma rende più efficace il lavoro dell’insegnante: dà chiarezza sugli strumenti usati, coerenza tra interventi, e una guida per il progetto educativo condiviso nella classe.

I corsi

Su questi argomenti il corso Autismo in classe: leggere i bisogni educativi e attuare interventi efficaci, a cura di Giuseppe Leocata, in programma dal 6 maggio.

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