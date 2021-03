Autismo: cartoni e film per grandi e piccoli

Da inizio marzo la serie Pablo, che ha per protagonista un bambino autistico, che si trova ad affrontare le piccole sfide di ogni giorno, è su Rai Yoyo, nella nuova produzione per il piccolo e grande pubblico. Il cartone inizia alle 18 sul canale 43 ed è in replica alle 9,45; la produzione rientra nell’impegno preso dal Servizio Pubblico della Rai per l’inclusione delle diversità e disabilità, rivolgendosi a tutti con storie coinvolgenti e formative. Pablo, che è dedicato ai bambini che soffrono di disturbi dello spettro autistico, tocca il cuore di tutti i suoi spettatori, con l’intenzione di raggiungere e avvicinare i bambini al mondo dell’autismo, presentando le particolarità di Pablo come dei tratti speciali che lo rendono unico e inimitabile, esattamente come ognuno di noi. In ogni episodio, grazie ai suoi amici fantastici, il piccolo protagonista riesce a trovare le soluzioni a tutti i suoi problemi di bambino: con Raffa, l’astuta giraffa, la topolina Linda, timida ma determinata, Frollo, un uccellino pieno di energie e il dinosauro Dino.

Pixar e Disney per l’autismo

Anche la Pixar si è preoccupata di portare sullo schermo le emozioni e l’autismo e va dritto al cuore con Float, un cortometraggio, che è un adattamento della vera storia di Bobby Rubio, regista e autore della stessa Pixar. Rubio ha deciso di raccontare con le sue animazioni la sua famiglia e in particolare suo figlio Alex. Crescere un figlio autistico è diventata, oltre che una sfida come genitore, anche uno stimolo per raccontare una storia fantastica e coraggiosa. Il film, che cattura gli spettatori, si svolge in un parco giochi simile al Jordan Park di Oakland, dove vive la famiglia Rubio. In una delle scene più toccanti, il bambino si allontana dal padre che si mostra frustrato e sconfortato nell’affrontare la vita da genitore di un bambino autistico. La scena è sicuramente familiare a tutti i genitori, soprattutto a quelli che tutti i giorni affrontano una situazione simile senza mai abbattersi alle difficoltà della vita e stando sempre accanto al proprio bambino.

Disney propone Loop, una piccola e profonda avventura che naviga le diversità per abbattere le differenze. È la storia di due adolescenti che si trovano in un campeggio e durante una gita in canoa non riescono a tornare indietro, almeno fino a quando riescono ad attivare un nuovo modo di comunicare, che li porterà a risolvere il problema e che intende mostrare come ogni forma di comunicazione, verbale e non verbale, come quella di uno dei due adolescenti autistico, abbia la sua specificità ed efficacia.

Float e Loop sono disponibili in Italia sulla piattaforma di streaming Disney +.

