Azzolina: apriremo le scuole d’estate per i bambi fino a 6 anni

Il rientro nelle aule scolastiche avverrà a settembre, ma si prevedono delle eccezioni: riguardano i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia, per i quali dopo il via libera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ora giunta la conferma che potranno accedere negli istituti probabilmente da luglio. A fornirla è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Rai News il 30 aprile.

“A maggio faremo sapere alle famiglie”

“Per i più piccoli – ha detto Azzolina – stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli altri ministri. La scuola riapre a settembre ma stiamo lavorando per dare risposte a maggio alle famiglie“.

A disposizione locali, cortili e palestre

Nelle scuole, però, non si farà didattica vera e propria.

“A luglio e agosto metterò a disposizione locali, cortili e palestre delle scuole per realizzare i centri estivi. Non ci sarà didattica e non verrà coinvolto il personale scolastico ma il Terzo Settore”, ha concluso Azzolina.