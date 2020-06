Alle 11 di stamattina, 25 giugno, i parlamentari della Lega, guidati dal leader Matteo Salvini, hanno manifestato davanti al Ministero dell’Istruzione per contestare la ministra Lucia Azzolina.

A centro della polemica le scelte del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola, che ancora non conosce certezze: le linee guida arriveranno a breve, ma, come abbiamo potuto riportare, le prime indicazioni lascerebbero perplessi in molti.