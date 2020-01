Azzolina: non era una tesi, nessun plagio, parla Salvini che non ha mai studiato

Azzolina: non era una tesi, nessun plagio, parla Salvini che non ha...

Nessuna copiatura di tesi, nessun plagio. Salvini non sa distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis, del resto non ha mai studiato in vita sua. Il neo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina risponde per le rime alle accuse di copiatura della tesi di abilitazione, giunte domenica 12 gennaio dalle pagine di Repubblica dal linguista Massimo Arcangeli, con la Lega che ha immediatamente chiesto le sue dimissioni, in particolare attraverso il suo leader Matteo Salvini.

“Tutte sciocchezze, non fatevi prendere in giro”

“Non fatevi prendere in giro, non é né una tesi di laurea, né un plagio”, ha tenuto a dire Azzolina da Cracovia.

La ministra nega che quel testo per cui è stata accusata di plagio, perché non avrebbe citato alcuni testi di autori di testi specialistici nella stesura della tesi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria superiore: Azzolina spiega che quel lavoro era solo una relazione di fine tirocinio Ssis.

“Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore – dice la ‘grillina’ -, d’altra parte non mi stupisce che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis (scuola di specializzazione all’insegnamento secondario). Non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse“.

“Io sono qui ad ad Auschwitz, dove Bussetti non venne”

La neo ministra trova anche il modo di bacchettare la Lega, ricordando che un anno fa l’allora ministro Marco Bussetti nonna partecipò al viaggio della memoria in Polonia, nei campi di concentramento dove furono sterminati tantissimi ebrei e non solo durante la seconda guerra mondiale.

“L’unica cosa che mi dispiace è parlare qui dal viaggio della memoria ad Auschwitz. D’altra parte l’anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato, e a maggior ragione era importante che io fossi qui oggi”, conclude Azzolina.