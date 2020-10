Azzolina: “Proteggiamo i nostri ragazzi. No alla Dad per tutti”

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna sulla didattica a distanza, sull’ipotesi di estenderla per tutte le scuole superiori e sull’idea della didattica digitale integrata, già adottata nelle scuole superiori.

Questa estate le linee guida su DDI

In un post su Facebook Azzolina chiarisce: “Quest’estate ho fortemente voluto che si inserisse la didattica digitale integrata nelle linee guida per la ripartenza, quando tutti la demonizzavano. Basta rileggere le cronache“.

La Ministra fa notare che “la Didattica digitale integrata, che ora tutti invocano per gli istituti superiori, c’è già. Una parte di didattica in presenza e una parte a casa. I dirigenti scolastici e i docenti l’hanno predisposta sulla base delle esigenze delle scuole, con l’obiettivo di rispettare le prescrizioni del Cts per il distanziamento e la sicurezza delle studentesse, degli studenti e del personale. Basta fare un giro per le scuole secondarie di II grado per constatarlo“.

“Dirigenti e personale con il metro in mano: no alla Dad al 100%”

Il terzo punto su cui si concentra Azzolina è invece sulla contrarietà di tornare alla Dad per tutti: “Gli studenti e le studentesse sono felici di essere rientrati a scuola. La didattica a distanza al 100%, così come chiesto in questi giorni da qualcuno, non aiuterebbe a tutelare la salute dei ragazzi, che andrebbero comunque a soddisfare la loro legittima voglia di socialità in altri luoghi. Il nostro dovere, oggi più che mai, è invece proteggerli. I nostri dirigenti scolastici e tutto il personale scolastico sono stati un’estate intera col metro in mano, lavorando insieme al Ministero, per mettere in sicurezza la scuola. Sì alla Dad PER i ragazzi. No alla Dad CONTRO i ragazzi.”

Eppure nelle prossime ore è previsto un vertice di maggioranza per capire i prossimi provvedimenti da adottare in vista dei nuovi dati sui contagi in netto rialzo.