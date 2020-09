Bad Education, il tv movie di HBO che ripercorre la più grande truffa alle scuole

Vincitore degli Emmy awards 2020 come Miglior Film per la TV, Bad Education racconta la storia di Frank Tassone (interpretato da Hugh Jackman) e Pamela Gluckin (Allison Janney), il sovrintendente e la business manager del Roslyn School District dello Stato di New York.

La più grande truffa ai danni di un’istituzione scolastica, per appropriazione indebita di 11 milioni di euro dei contribuenti vede al centro di tutto le contraddizioni di Frank Tassone, diviso tra l’amore per il denaro (speso in viaggi e chirurgia plastica) e una spiccata efficienza e dedizione al lavoro che portano la Roslyn High School nella top ten della classifica nazionale, tra le migliori scuole pubbliche dello Stato di New York; e la sesta migliore public high school in America, secondo il Wall Street Journal.

La parabola professionale di Tassone si conclude nel 2006, nell’unico modo possibile: il sovrintendente viene condannato a dodici anni di carcere per furto. Oggi vive a New York di una generosa pensione di 170mila dollari all’anno, per un errore di legge, pare.