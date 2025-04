Bagni neutri a scuola, è polemica. Il dirigente: “Ho solo applicato il contratto, non abbiamo tolto nulla a nessuno”

Una scuola della provincia di Pisa ha deciso di dotarsi di bagni neutri. Da qui la polemica: il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gian Paolo Quercetani parla di “ennesimo attacco della sinistra alla natura della persona”. Lo riporta La Nazione.

“Rispetto le scelte di tutti e le critiche – ha detto il dirigente scolastico – Ma come organizzare la scuola è compito mio”. “È solo una questione di inclusione. Ho solo applicato la Costituzione che vieta ogni discriminazione e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione, università e ricerca 2019/21 che prevede bagni per i lavoratori transgender”, ha replicato a Ilfatto.it.

Il dirigente ha deciso che tre bagni siano destinati a studenti a prescindere dal sesso. Una decisione presa dallo stesso preside senza consultare – ammette lui stesso – nessun organo collegiale e senza che vi sia stato alcun ragazzo/a o insegnante a richiederlo.

“Non abbiamo tolto nulla a nessuno. Solo il dieci per cento delle toilette presenti nella scuola è stato interessato dalla modifica”, ha aggiunto. Secondo l’esponente di Fdi, quella del preside sarebbe persino un’iniziativa illegale perché il decreto ministeriale 391 del 18 dicembre 1974 sull’edilizia scolastica stabilisce che i servizi igienici “devono essere separati per sesso”.

La destra all’attacco

Sul caso è intervenuta anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi accusando i promotori dei bagni neutri di “forzatura ideologica” e chiedendo di fermare “le sperimentazioni gender sulla pelle dei nostri giovani”. Così pure l’onorevole leghista Rossano Sasso che ha ricordato come nella scuola un anno fa venne avviata la carriera alias (che permette di modificare il nome anagrafico con quello di elezione nel registro elettronico) per gli studenti: “Una propaganda in puro stile ideologia gender, in base alla quale si deve alimentare confusione sessuale negli adolescenti, negazione delle identità e cancellazione delle differenze tra uomo e donna”.

Cosa dice il contratto?

“Basta prendere in mano il contratto nazionale per capire che ho solo rispettato quanto è previsto nel documento firmato dal Ministero dell’Istruzione”. Il Ccnl recita così: “Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla Legge 164/1982 e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale”.