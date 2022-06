Banca d’Italia: mantenere un figlio costa 640 euro al mese

Sulla base della Relazione annuale della Banca d’Italia, una famiglia composta da due adulti e uno o più figli minori, tra il 2017-2020, ha speso in media poco più di 640 euro al mese per mantenere ogni figlio, un quarto della spesa media di una famiglia italiana.

Nella somma ci sono gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente ai figli, come alimenti per neonati e rette scolastiche, e una quota dei consumi rilevati a livello familiare come le spese per l’abitazione e per i trasporti, mentre quasi il 60 per cento della spesa è stato destinato a soddisfare bisogni primari come alimentari, abbigliamento e spese per la casa, istruzione e salute.

Nel Mezzogiorno la spesa per figlio è risultata inferiore rispetto al Centro Nord; l’incidenza sulla spesa media delle famiglie è tuttavia simile nelle due macroaree.