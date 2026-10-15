Banda Minicar, un prof amico di uno dei ragazzi: “È buono, si è fatto trasportare. Quanti colleghi a scuola si comportano da gregari”

In questi giorni si sta parlando molto dell’ormai rinominata “banda della minicar” formata da due ragazzi minorenni, di sedici e diciassette anni, che, a Roma, hanno seminato il panico, negli scorsi giorni, tra le strade di Roma a bordo di una minicar, investendo anche l’attore Davide Iacopini, al momento ricoverato in ospedale.

Dopo la madre, adesso a rilasciare dichiarazioni alla stampa è stato un docente di filosofia 55enne, che conosce il 17enne in questione: abita nello stesso palazzo del 15enne e gli ha fatto spesso ripetizioni. “È un bravo ragazzo, lo conosco da anni e ve lo assicuro. Io ieri gli ho fatto la prima ripetizione di filosofia. Me lo ha chiesto sua madre perché l’anno scorso frequentava il privato e adesso, avendo cambiato scuola, doveva recuperare una sorta di debito”, queste le sue parole.

“Lui non mi ha detto nulla di quello che era successo. Ma credo che sia colpevole fino a un certo punto, è un buono, non ha avuto la forza morale di contrapporsi al suo amico. Ecco cosa ha sbagliato”.

“Io ve lo giuro — insiste — se lo guardate in faccia, vi accorgete che è un ragazzo buono, ha l’unica colpa di essersi lasciato trasportare. Evidentemente non si era ancora distaccato del tutto da vecchie amicizie con dei coetanei turbolenti. Doveva opporsi e non l’ha fatto”.

“I ragazzi — spiega — vivono un’epoca in cui il riconoscimento dei pari è essenziale: per questo si è infilato in questa situazione. Se ci pensate, il problema del riconoscimento esterno non riguarda mica solo gli adolescenti. Io a scuola non sapete quanti colleghi vedo che si comportano da gregari. Danno ragione a prescindere al dirigente o ai superiori solo per una questione di grado. Quanti gregari incontriamo, ogni giorno, nelle nostre vite? Non ha avuto la forza di dire ‘No’, di fermare il suo amico. È l’unica colpa che gli faccio”.

Cosa è stato detto durante gli interrogatori

Come riporta Il Corriere della Sera, i due ragazzi sono stati trattenuti dalle forze dell’ordine: “Non volevamo fare male all’attore, non sapevamo nemmeno chi fosse. Era il compleanno di uno di noi e quella domenica sera abbiamo deciso di divertirci facendo qualcosa contro i passanti. Volevamo prenderli a bastonate”, ha detto uno di loro durante un interrogatorio.

L’amico del 17enne ha messo a verbale due episodi in particolare: “Il 4 ottobre guidava lui. Abbiamo iniziato a girare alle 21.30 fino all’una di notte: ho perso il berretto a Ponte Testaccio, è quello che lei ha sul tavolo. Ho urlato a un signore in bici per spaventarlo e lui ci ha rincorso, ma non è caduto e io ho perso il berretto”.

La sera successiva, ha aggiunto, “ci siamo affiancati a uno in monopattino: gli ho tolto la mano dal manubrio e il signore deve essere caduto. La scarpa l’ho persa non perché gli ho dato un calcio, poi sono tornato a prenderla. Ho aperto lo sportello per controllare se il signore fosse caduto e ho perso la scarpa. Perché l’abbiamo fatto? Per scherzo, per gioco, per divertimento. Ci stavamo annoiando”, hanno poi sottolineato insieme. I due, dopo quanto accaduto, hanno continuato a frequentare il liceo come se niente fosse.

Le parole della madre

Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Ecco le parole della madre: “Non ci eravamo accorti di niente, siamo sconvolti. Vorremmo fare qualcosa per l’attore ferito, chiedere scusa”. A La Repubblica ha detto: “Mio figlio deve pagare ma non è un mostro. È un figlio della società di oggi, dei cellulari, dei social. Ho cresciuto lui e suo fratello affrontando difficoltà enormi, cercando di trasmettere loro dei valori. La mattina esco alle 5 per andare a lavorare, ma sono stata presente, li ho ripresi, ho combattuto contro i loro errori, anche quando sarebbe stato più semplice voltarmi dall’altra parte. Non sono una madre perfetta e non pretendo di esserlo. Ma non accetto l’idea che l’errore di un figlio sia automaticamente la prova del fallimento dei suoi genitori. I nostri figli crescono dentro una società, non soltanto dentro una famiglia. E tutti dovremmo interrogarci sul mondo che stiamo consegnando loro”.