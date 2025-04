Bando ATA 24 mesi, domande entro il 19 maggio: conseguimento CIAD entro il 30 aprile come per la terza fascia?

Con nota del 10 aprile il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA.

Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA, le cui domande potranno essere presentate entro le ore 14.00 del 19 maggio 2025.

Requisito della CIAD

Nella nota il MIM scrive che relativamente ai requisiti di ammissione, l’allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto

Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ha previsto anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) tra i titoli che i candidati devono possedere per accedere ai profili professionali ATA, ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico.

Per tale ragione, il MIM ha invitato gli Uffici scolastici regionali a prevedere questo requisito nei propri bandi di concorso, con riferimento ai soli nuovi inserimenti.

C’è una scadenza per conseguire la CIAD?

Nella nota non è indicata alcuna scadenza per il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Tuttavia leggiamo nei bandi dell’USR Emilia-Romagna che “per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (quest’ultima da conseguire entro il 30 aprile 2025)“.

Gli altri bandi invece non introducono questa data. Secondo fonti ufficiose il MIM dovrebbe presto chiarire questo aspetto e presumibilmente la data entro cui conseguire la CIAD dovrebbe coincidere con il termine ultimo di inviuo delle istanze (19 maggio).

CIAD solo per i nuovi inserimenti

Nei bandi, come peraltro nella nota MIM, è epressamente chiarito che il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è requisito di accesso solo per i nuovi inserimenti.

Tutti i bandi degli USR

Abruzzo – bandi

Basilicata – bandi

Calabria – bandi

Campania – bandi

Emilia-Romagna – bandi

Friuli Venezia Giulia – bandi

Lazio – bandi

Liguria – bandi

Lombardia – bandi

Marche – bandi

Molise – bandi

Piemonte – bandi

Puglia – bandi

Sardegna – bandi

Sicilia – bandi

Toscana – bandi

Umbria – bandi

Veneto – bandi

VIDEO TUTORIAL