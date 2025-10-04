Bando concorso PNRR 3, la tabella dei titoli sarà quella già utilizzata per gli altri due concorsi PNRR 1 e PNRR 2.

Un docente X, aspirante a partecipare al prossimo concorso a cattedra PNRR 2025, ci pone una precisa domanda rispetto al calcolo del punteggio titoli che possiede. Il docente X vuole partecipare al concorso per il posto normale della classe di concorso AS12, ha 8 anni di anzianità di servizio proprio in tale classe di concorso, ha superato le prove scritte e orali dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2 sempre per la classe di concorso AS12 ed ha due specializzazioni sul sostegno sul I e II grado della scuola secondaria. Quanti punti avrà il docente X per i titoli posseduti all’atto del bando del concorso PNRR 3?

Tabella titoli concorso PNRR 3

La tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi, allegata al bando del concorso a cattedra PNRR 3 sarà quella del DM 205 del 26 ottobre 2023.

Il suddetto decreto ministeriale contiene le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il punteggio riferito al superamento delle prove dei precedenti concorsi PNRR 2023 e PNRR 2024 per lo specifico posto normale AS12, è di 25 punti, ovvero 12,50 per ciascun titolo.

Per i due titoli di specializzazione su sostegno per la scuola secondaria di I e II grado, che non rappresentano il titolo di accesso per la classe di concorso AS12, l’aspirante docente X avrà diritto a 10 punti.

Altri 16 punti spettano per gli 8 anni di servizio per la classe di concorso AS12, ovvero 2 punti per ogni anno di servizio svolto.

Totale dei punti nel caso in specie del docente X, sarebbero dovuti essere 51 punti, frutto della somma 12,50+12,50+5+5+16, ma a causa del limite massimo di 50 punti previsti per i titoli, il sistema calcolerà solamente 50 punti da sommare al punteggio della prova scritta e, nel caso di passaggio all’orale, al punteggio della prova orale.