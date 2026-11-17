Lo storico Alessandro Barbero, ieri, 16 novembre, ha partecipato ad un incontro di grande successo al Campus Einaudi di Torino. Numeroso il pubblico: si parla di più di mille studenti accorsi ad ascoltarlo, in un’aula magna di massimo 300 posti.

Come riporta La Stampa, tra gli argomenti toccati c’è stato quello della guerra, insieme alle manifestazioni di queste settimane. “Fino alla fine dell’Ottocento il diritto di manifestare e fare cortei non era riconosciuto. Poi si pone il problema: fino a che punto le manifestazioni possono essere violente? Si gioca una partita attualissima. Sarebbe davvero un brutto simbolo per la democrazia se si affermasse l’idea ribadita dalla destra che se le manifestazioni vengono inquinate da atti di violenza allora è squalificata la manifestazione in sé”, ha detto Barbero.

“Non ho problemi che il nostro Paese abbia forze armate né fabbriche di armi. Però non mi piace che l’università e la scuola abbiano rapporti con l’industria e il mondo del business. Non mi piace che siano percepite come qualcosa a servizio del business, o quando qualcuno prova a spingere affinché siano fortemente collegate o al servizio dell’industria delle armi e delle forze armate”, ha aggiunto.