Il tema delle assenze dal servizio nel mondo della scuola riveste sempre grande importanza. Ci sono i permessi per motivi personali e familiari che vanno distinti tra docenti di ruolo, supplenti al 30 giugno o al 31 agosto, supplenti brevi e personale ATA. L’esperto di normativa scolastica, prof. Rino Di Meglio, nel corso della diretta con La Tecnica della Scuola, fa chiarezza sul tema:

“I permessi per motivi familiari e personali? Il contratto dà 3 giorni per i docenti e 18 ore per il personale ATA per motivi personali e familiari. Poi c’è la differenza coi supplenti che solo recentemente sono riusciti a ottenere i tre giorni retribuiti, prima c’erano ma senza retribuzione e restano per ultimi i supplenti brevi che hanno diritto solo fino a 6 giorni, ma senza nessuna retribuzione“.

“Sono motivazioni che non occorre documentare immediatamente, però devono esistere. Io posso come docente o come personale ATA certificarli semplicemente con autodichiarazione. Tenete presente però che questo non esclude che l’amministrazione possa fare dei controlli sulla veridicità dei motivi, perché non è posso inventarmele giusto per stare a casa. Devono corrispondere motivi di carattere personale e familiare, casistica più svariata, andare a parlare coi professori del figlio, per esempio, accompagnare un parente a una visita medica, cioè sono permessi che attengono la normale vita umana”.

“Questi pochi permessi nel campo scolastico non hanno un riflesso uguale nel settore privato. Io ho avuto occasione di occuparmi anche dipendenti del settore privato e lì i permessi non hanno bisogno di motivarli. Addirittura alcuni contratti, per esempio il contratto del commercio, il personale ha detto se non consuma i permessi ha diritto a farseli retribuire”.

Un diritto soggettivo

“Nella scuola si è discusso molto sui permessi perché per un lungo periodo è andata avanti la mentalità della pubblica amministrazione, quella della concessione del permesso. Poi finalmente si è riusciti a far scrivere nel contratto che sono un diritto e non una concessione. Pur tuttavia c’è stato un notevole contenzioso spesso sui permessi perché c’era qualche dirigente scolastico che li negava, si attribuiva un potere discrezionale sulla concessione e addirittura qualcuno diceva “Non ho personale, quindi non ti do il permesso”. Questa non è una cosa che si può fare perché i permessi sono comunque un diritto soggettivo, condizionati semplicemente all’assistenza di un motivo“.

I 6 giorni di ferie

“Il personale docente può trasformare i famosi 6 giorni di ferie che possono essere presi durante l’anno scolastico, però previa la possibilità di sostituzione senza spese per lo Stato. Possono trasformarli in permessi retribuiti. In questo caso non c’è assolutamente la condizione delle ferie, cioè hanno la stessa condizione dei tre giorni. Anche qui c’è stato un contenzioso notevole perché c’è stata una finanziaria di anni fa, che poi è stata reinterpretata da alcuni dirigenti scolastici. Poi c’è stato anche un intervento dell’ARAN che i sindacati hanno definito arbitrario perché l’ARAN non è parte in causa. La questione poi si è risolta perché la norma è stata ripresa in contratti successivi, è stata riscritta nuovamente così com’era nei contratti successivi e quindi dal punto di vista giuridico la questione dei 6 giorni aggiuntivi di permesso presi dalle ferie è rimasta secondo me assolutamente in piedi. Ciò non impedisce che qualche conflitto, quella si senta ancora nelle scuole perché e c’è qualche dirigente magari che ha paura di sbagliare e di danneggiare il tesoro dello Stato”.

“Diciamo che le sentenze più recenti hanno ristabilito con chiarezza che i permessi sono un diritto soggettivo però finché non si arriva in Cassazione, le sentenze hanno un valore molto relativo, quindi il parere dei sindacati per quello che conta è unanime su questo”.