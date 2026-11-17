In occasione della Giornata Internazionale degli Studenti che cade oggi, 17 novembre, un’indagine condotta da Skuola.net su un campione di 1.700 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni traccia un quadro di forte pressione psicologica tra i banchi. Dallo studio emerge che più di 7 studenti su 10 vivono in costante sovraccarico emotivo o privi di energie: il 43% si sente “in buffering” (estenuato mentalmente), il 33% si percepisce “under pressure” per via dell’ansia da prestazione e delle aspettative, mentre soltanto il 16% dichiara di vivere la scuola con sereno equilibrio (“chill”). Inoltre, ben 6 ragazzi su 10 (41% spesso e 20% sempre) riferiscono di essersi sentiti sopraffatti da ansia o stress nel corso dell’ultimo mese.

Gestione dello stress, paura del giudizio ed evasione digitale

Di fronte a questa tensione prolungata, la principale risposta difensiva per il 21% degli adolescenti è l’isolamento digitale tra social network, videogiochi e intelligenza artificiale, seguito da sfoghi di frustrazione (16%), sonno prolungato (13%) e consumo consolatorio di cibo (8%), a fronte di appena un 15% che riesce a incanalare lo stress nello sport o nel confronto con amici e partner.

A gravare sulla quotidianità scolastica è soprattutto la dimensione relazionale tra pari: il 59% dei ragazzi indica nella paura del giudizio e nel timore di non essere all’altezza il peso principale da sopportare. Non sorprende quindi che il 47% metta l’autenticità in cima ai valori dell’amicizia. Anche sul piano della motivazione, il 38% degli studenti desidera sentirsi ripetere “Sii te stesso, vai bene così come sei” e il 25% invoca “Prenditi il tuo tempo, non è una gara”, mentre soltanto il 16% trova stimolante la classica spinta al merito (“Impegnati e vedrai i risultati”).

Il distacco dagli adulti, le richieste alla scuola e l’ottimismo per il futuro

Nel rapporto con il mondo adulto si misura una distanza profonda: il 25% degli alunni lamenta una totale mancanza di empatia da parte di genitori e docenti, un altro 25% soffre per il giudizio continuo su voti e scelte di vita, il 19% rileva incoerenza e il 17% un atteggiamento paternalistico. Questo clima spinge 1 studente su 3 (25% a volte, 8% sempre più spesso) a preferire il dialogo con un’Intelligenza Artificiale rispetto a una persona reale, cercandovi uno spazio privo di valutazione. Per rispondere a questo disagio, i giovani chiedono che la scuola introduca prioritariamente l’educazione al benessere psicologico e alla gestione delle emozioni, ritenuta più urgente persino di competenze pratiche come l’educazione finanziaria (56%), l’orientamento al lavoro (52%) e l’educazione affettivo-sessuale (48%). Nonostante le difficoltà quotidiane, il 75% degli studenti conserva comunque uno sguardo ottimista verso il proprio futuro personale.