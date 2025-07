Beffati e dimenticati, dopo tre anni sul sostegno

Abbiamo lavorato in silenzio, con coscienza. Abbiamo garantito continuità, presenza, relazioni stabili a bambini con disabilità. Abbiamo fatto tutto quello che ci veniva chiesto — e anche di più. Oggi che l’anno scolastico 2024/2025 è concluso, abbiamo a tutti gli effetti maturato tre anni su sostegno nella scuola statale. Ma per lo Stato… non esistiamo.

Il paradosso

L’articolo 6 del DL 71/2024 ha istituito un percorso riservato per chi ha maturato tre annualità su sostegno, con l’obiettivo di abilitare chi ha già dimostrato sul campo di saper fare questo mestiere. Il decreto è chiaro: “Uno o più percorsi” da avviare entro dicembre 2025. Eppure il primo ciclo è stato riservato solo a chi aveva già chiuso il triennio entro giugno 2024, escludendo chi — come noi — ha completato il terzo anno al 30 giugno 2025. Sì, completato. L’anno è finito. Il servizio è svolto. I contratti sono firmati. Eppure: fuori.

La discriminazione strutturale

Chi ha appena concluso il terzo anno:

non può accedere al percorso INDIRE

non può iscriversi al secondo ciclo (perché non ancora attivato)

non può lavorare sul sostegno nel futuro se non si specializza

e non può neanche permettersi un TFA ordinario per costi e modalità selettive

Una trappola burocratica, che cancella con una data l’esperienza di centinaia di docenti.

Il nostro curriculum? Il COVID

Molti di noi hanno iniziato ad insegnare nel pieno della pandemia:

Facevamo DAD con bambini autistici

Gestivamo crisi emotive dietro una mascherina

Stendevamo PEI, osservazioni, GLO in emergenza

Entravamo in classe quando tutti fuggivano

Oggi siamo gli stessi che hanno garantito stabilità e relazione per anni. Ma ci viene detto che non bastiamo.

La richiesta è semplice

Se l’anno è finito, e abbiamo i tre anni, siamo triennalisti a pieno titolo. E vogliamo essere ammessi subito al secondo ciclo dei percorsi INDIRE, come previsto dalla norma.

In sintesi:

Il terzo anno si è concluso: ogni esclusione basata sulla dicitura “anno in corso” è falsa.

Senza specializzazione non potremo più lavorare su sostegno, anche dopo anni di esperienza reale.

Chiediamo una FAQ urgente e l’accesso al secondo ciclo riservato, come previsto dalla legge.

Non abbiamo barato.

Non abbiamo comprato titoli.

Abbiamo lavorato.

E oggi vogliamo continuare a farlo. Ma con dignità.



Denise Lazzeretti