Riforma istituti tecnici, revisione dei quadri orari. Flc Cgil: la mobilitazione costringe il Ministero a correggere la riforma

Indice RIVEDI LA DIRETTA SUGLI ISTITUTI TECNICI

Novità in arrivo per gli istituti tecnici. Nell’incontro dell’8 luglio, il Ministero ha annunciato la revisione dei quadri orari, con la riduzione delle quote rimesse all’autonomia scolastica e il recupero di ore per discipline scientifiche, economiche, per geografia, per la seconda lingua straniera e le discipline di indirizzo. Gli interventi riguarderanno primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Ad annunciarlo la Flc Cgil che parla di “primo risultato concreto della mobilitazione sulla riforma degli istituti tecnici. Un arretramento ottenuto grazie allo sciopero nazionale del 7 maggio, al blocco delle attività aggiuntive dal 22 maggio al 21 giugno e alle iniziative di studenti e famiglie”.

«La mobilitazione ha dimostrato che la scuola, quando si organizza collettivamente, può ottenere risultati — dichiara Gianna Fracassi, segretaria generale FLC CGIL —. Ora serve un provvedimento chiaro, tempestivo e coerente, che fermi l’improvvisazione e riconosca il valore dell’istruzione tecnica».

Per la FLC CGIL le correzioni annunciate restano però parziali e tardive, le scuole non possono essere lasciate nell’incertezza a poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico. Le rivendicazioni restano tutte in campo e per questo la vertenza non si ferma: rinvio dell’applicazione della riforma, revisione complessiva dell’impianto, ripristino totale delle ore sottratte, tutela degli organici e pieno coinvolgimento delle comunità scolastiche.