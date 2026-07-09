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09.07.2026
Aggiornato alle 11:54

Riforma istituti tecnici, revisione dei quadri orari. Flc Cgil: la mobilitazione costringe il Ministero a correggere la riforma

Redazione
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Novità in arrivo per gli istituti tecnici. Nell’incontro dell’8 luglio, il Ministero ha annunciato la revisione dei quadri orari, con la riduzione delle quote rimesse all’autonomia scolastica e il recupero di ore per discipline scientifiche, economiche, per geografia, per la seconda lingua straniera e le discipline di indirizzo. Gli interventi riguarderanno primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Ad annunciarlo la Flc Cgil che parla di “primo risultato concreto della mobilitazione sulla riforma degli istituti tecnici. Un arretramento ottenuto grazie allo sciopero nazionale del 7 maggio, al blocco delle attività aggiuntive dal 22 maggio al 21 giugno e alle iniziative di studenti e famiglie”.

«La mobilitazione ha dimostrato che la scuola, quando si organizza collettivamente, può ottenere risultati — dichiara Gianna Fracassi, segretaria generale FLC CGIL —. Ora serve un provvedimento chiaro, tempestivo e coerente, che fermi l’improvvisazione e riconosca il valore dell’istruzione tecnica».

Per la FLC CGIL le correzioni annunciate restano però parziali e tardive, le scuole non possono essere lasciate nell’incertezza a poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico. Le rivendicazioni restano tutte in campo e per questo la vertenza non si ferma: rinvio dell’applicazione della riforma, revisione complessiva dell’impianto, ripristino totale delle ore sottratte, tutela degli organici e pieno coinvolgimento delle comunità scolastiche.

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