Bianchi: “Ripartirò dal lavoro di Azzolina, che è stato massiccio e importante

Patrizio Bianchi è da venerdì scorso il nuovo ministro dell’istruzione. Da tutto il mondo della scuola sono arrivati gli auguri per il nuovo mandato all’ex rettore dell’università di Ferrara che avrà tantissimo lavoro da fare. E che farà ripartendo da quello che ha svolto la precedente ministra Lucia Azzolina. A rivelarlo al ‘FattoQuotidiano.it’ è stato lo stesso Bianchi:

“Il lavoro fatto finora è stato massiccio e importante. Lucia Azzolina che vedrò martedì ha lavorato moltissimo. Le dirò di più: ho l’impressione che non abbiamo messo abbastanza in evidenza quello che tutta la scuola italiana sta facendo. Certo, non mancano problemi specifici ma li affronteremo. Riprenderò subito le fila dell’enorme lavoro fatto dalla ministra Lucia Azzolina”.