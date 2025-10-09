BigMama e il bullismo a scuola: “Nessun docente se n’è accorto. Una prof venne da me e mi disse di non aver capito niente”

La cantante BigMama, al secolo Marianna Mammone, 25 anni, ha spesso raccontato i suoi problemi a scuola alle prese con il bullismo. In un’intervista a One More Time, podcast di Luca Casadei, ha parlato del fatto che gli adulti quasi non si accorgessero delle vessazioni.

“Mi chiamavano ‘chiattona'”

“Ero sempre la più grassa, già dall’asilo, mi chiamavano ‘chiattona’. Alle elementari pensavo ‘faccio schifo’. Incredibile come nessuno degli adulti, dei professori, se ne accorgesse”. Solo una docente ha capito quanto la cantante stesse soffrendo: “Un giorno ad un open day della mia scuola canto la canzone ‘Charlotte’, la professoressa di scienze di quel periodo venne da me e mi abbracciò e disse ‘io non avevo capito un c***o, proprio'”, ha raccontato.

“Lei ha capito io che stavo vivendo e forse è stata l’unica persona che ha capito quel testo”, ha concluso.

BigMama e il bullismo da parte di un docente

Addirittura una volta BigMama ha raccontato di aver subito bullismo anche da un docente. “I ragazzini si difendono da una vita cattiva con la perfidia. Invece non giustifico gli adulti”. Il riferimento è ad un docente che l’avrebbe sbeffeggiata, che a quanto pare non si è mai scusato. “Ma quando mai? Mi ha scritto un messaggio come se fossi sua figlia: Marianna cara, ti ricordi di me? L’ho ignorato. Se gli dicessi che mi ha fatto stare male risponderebbe: ‘Vabbé ma io stavo giocando’. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola”.