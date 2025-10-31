Bimba dice alla madre di essere stata legata alla sedia dall’educatrice, la donna nega: licenziata, aperta indagine

Un fatto inaudito: una educatrice avrebbe legato una bambina di quattro anni alla sedia con una sciarpa in un’asilo paritario di Napoli La donna, una 40enne, era stata assunta solo quattro giorni prima ed è stata licenziata. Lo riporta La Repubblica.

La madre si è subito recata a scuola

La piccola ha raccontato in lacrime l’accaduto ai genitori. La donna si è quindi recata in tutta fretta a scuola, chiedendo di parlare con la direttrice. Contemporaneamente sono stati avvertiti i Carabinieri, che hanno aperto un’indagine ancora in corso.

La bimba non ha riportato lesioni, circostanza che ha spinto la mamma a non sporgere denuncia. L’educatrice lo ha negato sia ai militari dell’Arma che alla direttrice, la quale ha svolto un rapido accertamento interno e ha deciso per il licenziamento prima ancora che alla scuola arrivassero gli investigatori.

Il precedente

Abbiamo parlato di un fatto simile qualche giorno fa. Una maestra di una scuola di Roma è a processo perché avrebbe legato un proprio alunno alla sedia con un laccio di stoffa, per impedirgli di muoversi, e di avergli appeso una borsa al collo per farlo concentrare, trascinandolo anche con forza fuori dalla scuola, mentre il piccolo piangeva.

Come riporta La Repubblica, si tratta di un bimbo di sei anni. A distanza di cinque anni dai fatti contestati, la docente si è difesa in aula, rispondendo alle domande del pubblico ministero. “Mi sono sempre rapportata al bambino con dolcezza. Voleva stare al centro dell’attenzione e io glielo lasciavo fare. Non l’ho mai maltrattato”.