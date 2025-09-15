Bimbo di 8 anni insultato e bastonato al parco da coetanei di 7, 9 e 11 anni

Può essere? A quanto pare, sì. Coinvolti tutti minori frequentati, in base all’età, la scuola primaria e dunque ancora non addentro a fatti di violenza così dura, considerato che atti di bullismo si verificano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma al punto di usare il bastone per colpire, appare quantomeno inquietante.

Secondo quanto viene riportato dalle agenzie, un bimbo, che festeggiava il suo compleanno nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma, sarebbe stato prima insultato, poi colpito al volto con un bastone da altri bambini, già identificati, di 7, 9 e 11 anni, mentre la vitta ne ha solo 8.

Non è chiaro il ruolo dei genitori, sia del bimbo colpito, sia degli aggressori.

L’episodio sarebbe accaduto venerdì pomeriggio e all’arrivo della polizia il bambino aveva una profonda ferita al labbro, cosicché è stato trasportato in codice giallo in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale, ma non sarebbe grave.

Sembra comunque che il bambino, che festeggiava il compleanno, sia stato aggredito mentre giocava a pallone con degli amici. A quel punto i tre quasi coetanei dagli altri bimbi si sarebbero avvicinati, provocandoli, forse chiedendo di giocare e forse insultando, sta di fatto che improvvisamente sarebbe scattata l’aggressione, prendono un bastone e iniziano a colpire il festeggiato al volto.

In ogni caso, non si hanno certezze sui motivi dell’attacco che potrebbe essere legato al festeggiamento, e sono anche da accertare eventuali colpe da parte dei genitori.

Essendo tutti gli aggressori minori di 14 anni, non sono imputabili ma è quasi certo che verrà inviata una informativa alla Procura dei minorenni di Roma.