Bimbo di sei anni prende a calci e testate tre docenti, portate in ospedale: caos in una scuola

Un impeto di rabbia e cieca violenza: un bambino di sei anni si è scagliato contro ben tre maestre, ferendole al punto da mandarle tutte in ospedale. Tutto è avvenuto in provincia di Frosinone nella tarda mattinata di ieri, lunedì 26 maggio. Lo riporta Fanpage.

Come stanno le docenti

Stando a quanto si apprende, il bambino avrebbe preso a calci e testate le tre insegnanti. Prima avrebbe preso di mira una docente e poi anche le altre due intervenute in soccorso della collega.

Hanno riportato tutte escoriazioni e piccoli traumi. Per questo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per trasportare le tre donne, di età compresa tra i 40 e i 45 anni, al pronto soccorso. Il bimbo sarebbe stato affidato alla madre. Non sono chiari i motivi del suo gesto.