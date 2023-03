Blocco Studentesco, striscione contro la Resistenza in una scuola di Brescia. Malpezzi (Pd): “Valditara condanni”

Nella notte, nella scuola Andrea Mantegna di Brescia, dove per oggi era organizzata da tempo una conferenza dell’Associazione nazionale partigiani, è comparso uno striscione esposto dal gruppo di estrema destra Blocco Studentesco con scritta una frase ingiuriosa contro la Resistenza antifascista: “La Resistenza è una c***ta”. Lo riportano i principali media, tra cui La Repubblica.

Oggi a Brescia, per ascoltare e parlare con 6 scuole. Questa l’accoglienza di Blocco Studentesco, Casa Pound. I camerati della presidente del Consiglio. Ma no, non sono #fascisti.@ANPI_Scuola pic.twitter.com/pI4pd3vQkN