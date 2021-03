Bonetti (Pari Opportunità): “Lavoriamo perchè il congedo valga per ogni giorno di Dad”

La ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti è tornata sul tema del congedo parentale. Lo ha fatto con un tweet in cui ha riportato alcuni aggiornamenti:

“Stiamo lavorando perché il congedo valga per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza” il contenuto del tweet.

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, probabile il ritorno del congedo parentale al 50% dello stipendio per i lavoratori con figli under 14 in Dad o quarantena o in alternativa il bonus babysitter. Così come dovrebbe tornare il diritto al lavoro agile, dove possibile, del genitore per tutta la durata della malattia o della Dad del figlio fino a 16 anni.